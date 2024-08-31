US Open-2024. Марта Костюк выбыла из борьбы за титул в одиночном разряде

Марта Костюк выбыла из одиночного разряда Открытого чемпионата США. В матче третьего круга она уступила американской теннисистке Эмме Наварро.

US Open. Третий круг

Марта Костюк — Эмма Наварро 4:6, 6:4, 3:6

Матч продлился 1 час и 55 минут. Украинка вела в счете в решающем сете 3:1, но проиграла пять геймов подряд.

Теннисистки уже играли между собой три недели назад на турнире WTA 1000 в Торонто, тогда победу также праздновала Наварро.

Марта Костюк сыграет на US Open в парной сетке с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.