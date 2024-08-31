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US Open-2024. Марта Костюк выбыла из борьбы за титул в одиночном разряде
Украинка покидает турнир
Getty Images
Марта Костюк выбыла из одиночного разряда Открытого чемпионата США. В матче третьего круга она уступила американской теннисистке Эмме Наварро.
US Open. Третий круг
Марта Костюк — Эмма Наварро 4:6, 6:4, 3:6
Матч продлился 1 час и 55 минут. Украинка вела в счете в решающем сете 3:1, но проиграла пять геймов подряд.
Теннисистки уже играли между собой три недели назад на турнире WTA 1000 в Торонто, тогда победу также праздновала Наварро.
Марта Костюк сыграет на US Open в парной сетке с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.
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