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US Open-2024. Марта Костюк выбыла из борьбы за титул в одиночном разряде

Теннис

Украинка покидает турнир

US Open-2024. Марта Костюк выбыла из борьбы за титул в одиночном разряде

Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Марта Костюк выбыла из одиночного разряда Открытого чемпионата США. В матче третьего круга она уступила американской теннисистке Эмме Наварро.

US Open. Третий круг

Марта Костюк — Эмма Наварро 4:6, 6:4, 3:6

Матч продлился 1 час и 55 минут. Украинка вела в счете в решающем сете 3:1, но проиграла пять геймов подряд.

Теннисистки уже играли между собой три недели назад на турнире WTA 1000 в Торонто, тогда победу также праздновала Наварро.

Марта Костюк сыграет на US Open в парной сетке с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

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