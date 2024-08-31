Джокович сенсационно проиграл в третьем круге US Open-2024

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович проиграл в матче третьего круга Открытого чемпионата США. В поединке за право сыграть в 1/8 финала прошлогодний чемпион турнира уступил Алексею Попырину (АТР №28).

Счет матча 3-1 (6-4; 6-4; 2-6; 6-4) в пользу представителя Австралии. В его активе 15 подач на вылет, 50 виннеров, 5 из 12 использованных брейков, 12 из 16 отыгранных брейков, 50 невынужденных и 6 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Попырин сыграет против местного Фрэнсиса Тиафо (АТР №20).

Впервые с 2017 года Джокович не смог выиграть за сезон ни одного титула серии Grand Slam. Также впервые с 2006 года Новак покинул US Open раньше четвертого круга соревнований.