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Свитолина-Гауфф, Костюк-Наварро: Видео-обзор матчей 1/16 финала US Open-2024
К сожалению, девушки проиграли
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 30 августа две украинские теннисистки Марта Костюк (WTA №19) и Элина Свитолина (WTA №28) проиграли в матчах 1/16 финала Открытого чемпионата США.
Первая
Вашему вниманию видео-обзор матча Костюк-Наварро:
Вашему вниманию видео-обзор матча Свитолина-Гауфф:
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