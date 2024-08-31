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Свитолина-Гауфф, Костюк-Наварро: Видео-обзор матчей 1/16 финала US Open-2024

Теннис

К сожалению, девушки проиграли

Свитолина-Гауфф, Костюк-Наварро: Видео-обзор матчей 1/16 финала US Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 30 августа две украинские теннисистки Марта Костюк (WTA №19) и Элина Свитолина (WTA №28) проиграли в матчах 1/16 финала Открытого чемпионата США.

Первая уступила местной Эмме Наварро (WTA №12), а вторая – третьей ракетке планеты Коко Гауфф.

Вашему вниманию видео-обзор матча Костюк-Наварро:

Вашему вниманию видео-обзор матча Свитолина-Гауфф:

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