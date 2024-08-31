Свитолина: Сейчас я больше наслаждаюсь выступлениями, раньше я ощущала больше давления

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №28) прокомментировала поражение от американки Коко Гауфф (WTA №3) в матче третьего круга US Open-2024.

"Думаю, мне удалось хорошо стартовать в этом матче. Дальше я немного потеряла инициативу. Я чувствую, что могла сыграть лучше. Я не чувствовала себя на 100% хорошо, начала немного чувствовать боль из-за травмы, которая меня беспокоила еще на прошлой неделе. А когда играешь с такой соперницей как Гауфф, одним из лидеров тура, это всегда вызов. Так что я не очень довольна своим выступлением сегодня.

Что изменилось во время матча? Я думаю, что Коко стала играть активнее, но сама не играла так, как хотела бы. Я тоже стала чаще ошибаться. А она стала лучше подавать. От меня это был дурной гейм при счете 2:3 во втором сете. После этого она стала более эмоциональной, да и зрители громко ее поддерживали. Так что она смогла улучшить свой уровень и сыграла достаточно качественно.

О какой травме идет речь? Я травмировала ногу еще в прошлом году, когда отдыхала уже после US Open. Пока эта травма вернулась немного в Монтеррее на прошлой неделе. В общем, я отмучилась с ней сколько... Где-то неделю. Сейчас каждый день... То есть я не тренировалась в эти дни, когда не было матчей. То есть это нормально, во-первых. Во-вторых, мне сделали мини-операцию после первого круга, поэтому был очень большой вопрос, буду играть второй круг или нет. Как-то случилось чудо, что я не чувствовала ногу во втором круге. А сейчас уже было три сета. Уже накопилось микротравм, которые тоже болят. Что я могу сказать? Уже конец сезона, и у всех есть какие-то свои травмы, и все случается. Жаль, что сегодня я не смогла нормально доиграть третий сет. Надеюсь, что смогу сейчас восстановиться и доиграть конец года.

Как я оцениваю свои выступления на "мейджорах" этого сезона? Думаю, я отыграла хорошо, я проходила во вторую неделю на 3 из 4 турниров. У меня были хорошие матчи и хорошие победы. Конечно, мне хотелось бы пройти немного дальше. Но когда встречаешься в третьем круге с действующей чемпионкой, это немного сложно. Также я учитываю то, что у меня были трудности из-за травм этого сезона.

Стала ли я получать меньше удовольствия от выступлений, учитывая все, что произошло в моей жизни и в Украине? Если честно, сейчас я больше наслаждаюсь выступлениями. Раньше я испытывала большее давление. Когда я была младше, я была среди тех теннисисток, которых считали претендентками на победу на турнире Grand Slam. Это придавало давления. Сейчас я чувствую, что многие другие теннисистки, а не я фаворитки на победу. Но проблема в другом. В том, какие травмы у меня возникли. Этот сезон был действительно трудным для меня. Я пытаюсь понять, как это делать. Раньше я играла много турниров и много матчей, теперь ситуация очень сильно изменилась" – сказала Элина.