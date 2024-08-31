Джокович – о поражении от Попырина: Для меня это был просто ужасный матч

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович поделился своими эмоциями после поражения в третьем круге US Open-2024 от австралийца Алексея Попырина (АТР №28). Слова "Ноле" цитирует официальный сайт соревнований:

"Что изменилось после победы на Олимпиаде? Не знаю. Может быть, дело в том, что просто другое покрытие. Очевидно, это повлияло. Я потратил много энергии, завоевав золото. Я приехал в Нью-Йорк, не чувствуя себя свежим ни морально, ни физически. Поскольку это US Open, я решил попробовать. У меня не было физических проблем. Я просто чувствовал себя выжатым. Это было видно по тому, как я играл с самого начала. С первого матча я вообще не нашел себя на этом корте. Это все, что я могу сказать. Жизнь продолжается. Я постараюсь перестроиться и посмотреть, что будет дальше.

Попирин? Поздравляю его и его команду. Он играл лучше и заслужил победу. Честно говоря, учитывая, как я чувствовал себя и как играл с самого начала турнира, третий круг – это успех. Я показал худший теннис, в который когда-либо играл. Подача, безусловно, самая плохая из всех. На таком покрытии без подачи не победить. Ребят, которые в такой форме как Алексей точно не победить. Для меня это был просто ужасный матч" – сказал Новак.