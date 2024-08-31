Гауфф – о победе над Свитолиной: Это тяжелый матч, поэтому я счастлива, что прошла дальше

Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф прокомментировала победу над Элиной Свитолиной (WTA №28) в матче третьего круга US Open-2024.

– Вы отыгрались после первой проигранной партии. Расскажите, как вы перезагрузились между первым и вторым сетами.

– В конце первого сета мне показалось, что я проиграла где-то восемь очков подряд. Я не знаю точной цифры. Может быть, больше. Итак, я знала, что мне нужна перезагрузка в тот момент. Да, я просто пошла в туалет, переоделась, брызнула водой на лицо и почувствовала, что выхожу на корт новым человеком. Мне не хотелось потом уходить из корта и о чем-то сожалеть.

– У вас была серия поражений против соперниц из топ-50. Вы это понимали? Насколько значима была тогда эта победа?

– Нет, я не знала об этом. В том смысле, что я из тех игроков, которые не смотрят на рейтинги или что-то в этом роде. Я отношусь ко всем одинаково. Для меня это весомая победа, потому что я знаю, что Элину трудно победить где угодно, но особенно тяжело на турнире Grand Slam. За последние месяцы она хорошо отыгрывала на ранних этапах турниров. Каждый раз, когда я играю с ней, это тяжелый матч, поэтому я счастлива, что прошла дальше.

– Когда вы сделали брейк во втором сете, зрители были с вами, были готовы дать вам толчок.

– Очевидно, что стадион Артура Эша – это очень американский корт, здесь всегда болеют американцы, особенно за меня. Да, да, они меня действительно поддержали. Кроме того, я думаю, что оказало влияние и то, как именно это я сделала. Кажется, я сделала виннер на приёме, а потом еще один виннер на брейкпоинте. Думаю, поэтому зрители включились. Я чувствовала, что была на грани того, чтобы переломить ход поединка. Я постоянно чувствовала, что близка этому. Поэтому, когда я наконец это сделала, наверное, у меня была отличная реакция и зрители отреагировали тоже, поддержав меня – сказала Коко.