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Легендарная эра большой теннисной тройки официально завершена

Теннис

Она продолжалась с 2002 года

Легендарная эра большой теннисной тройки официально завершена

фото - rolandgarros.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович проиграл в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Таким образом, в нынешнем сезоне "Ноле" не выиграл ни одного титула на турнирах серии Grand Slam.

Рафаэль Надаль, чья карьера продолжается, но стремительно идет на спад также не побеждал на "Шлемах" в этом году.

Таким образом, впервые с 2002 года ни один из представителей тройки Джокович-Надаль-Федерер не победил хотя бы на одном "мейджоре" года. За 22 года эти легендарные спортсмены завоевали на трех 66 титулов серии Grand Slam из 87 возможных.

Напомним, ранее Джокович прокомментировал поражение от Попырина.

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