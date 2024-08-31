Легендарная эра большой теннисной тройки официально завершена

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович проиграл в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Таким образом, в нынешнем сезоне "Ноле" не выиграл ни одного титула на турнирах серии Grand Slam.

Рафаэль Надаль, чья карьера продолжается, но стремительно идет на спад также не побеждал на "Шлемах" в этом году.

Таким образом, впервые с 2002 года ни один из представителей тройки Джокович-Надаль-Федерер не победил хотя бы на одном "мейджоре" года. За 22 года эти легендарные спортсмены завоевали на трех 66 титулов серии Grand Slam из 87 возможных.