Наварро прокомментировала победу над Костюк в 1/16 финала US Open-2024

Американская теннисистка Эмма Наварро (WTA №12) прокомментировала свою победу в матче 1/16 финала Открытого чемпионата США над украинкой Мартой Костюк (WTA №18).

"Сегодня, безусловно, было непросто. Есть такие матчи, в которых, мне кажется, побеждает психологическая устойчивость, а не физические способности. Думаю, что именно это произошло. Я играла очень упорно и выстояла в моменты, когда я была немного разочарована и не играла в самый лучший теннис. Но я думаю, что эти матчи много значат. Я многое узнаю о себе и учусь и, наверное, больше всего расту благодаря таким поединкам, как этот. Безусловно, я счастлива, что одержала победу и прошла дальше.

Это очень волнительно, когда две американки играют в четвертом раунде. Я предполагаю, что мы будем играть на стадионе Артура Эша. Это такой опыт, о котором я даже не могла и мечтать. Я буду играть с действующей чемпионкой. Думаю, это будет отличный матч, и я очень рада этой возможности.

Самое большое, что я хочу сделать в воскресенье, – это просто погрузиться во все это, по-настоящему насладиться опытом. Я тренировалась на этом стадионе, может быть, 4-5 лет назад, когда играла в юниорской команде. Помню, он казался таким большим. У меня кружилась голова. Я чувствовала себя как бы не в своей тарелке. А сегодня рано утром я вышла на этот корт... Знаете, он был, наверное, вдвое меньше, чем я его помнила. Я думаю, это своеобразное свидетельство того, как далеко я зашла в этом спорте. Я просто хочу наслаждаться этим опытом" – сказала американка.