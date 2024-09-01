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Киченок и Остапенко вышли в 1/8 финала US Open-2024

Теннис
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Болеем за Людмилу

Киченок и Остапенко вышли в 1/8 финала US Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/8 финала парного US Open-2024. В матче 1/16 наша спортсменка вместе со своей напарницей, представительницей Латвии Еленой Остапенко победили китайско-японский дуэт Цзян Синьюй/Макото Ниномия.

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) в пользу триумфаторок матча.

В следующем поединке Киченок и Остапенко сыграют против 12 сеяных, бразильско-германской пары Хаддад Майя/Зигемунд.

Отметим, что Людмила – последняя представительница нашего государства на Открытом чемпионате США.

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