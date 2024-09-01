Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Синнер – о вылете Джоковича и Алькараса: Спорт непредсказуем
Точнее и не скажешь
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер, прокомментировал ранний проигрыш Новака Джоковича (АТР №2) и Карлоса Алькараса (АТР №3) во время розыгрыша Открытого чемпионата США.
"Это показывает, что спорт непредсказуем. Когда ты немного понижаешь свой уровень – с точки зрения тенниса, менталитета или физического состояния – это сильно влияет на результат. Оба соперника, которым они проиграли, показали невероятный теннис. Такое случается. Я слежу за собой и за тем, что мне нужно делать. Посмотрим, что я смогу сделать" – цитирует слова итальянца The Tennis Letter.
Напомним, что ранее Джокович
Популярное сейчас
- Металлист 1925 прекратил сотрудничество с воспитанником Шахтера
- Феерия Барсы, календарь Динамо в ЛЕ, потери очков Карпат и Арсенала, падение серии Байера. Главные новости за 31 августа
- Стадион будет пуст: польский инсайдер о предполагаемом городе, где Динамо будет принимать соперников в ЛЕ
- Свитолина без проблем обыграла Калинину. Элина в восьмой раз в карьере вышла в третий круг US Open
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Серия А. Веселая ничья нервных Лацио и Милана, камбек Наполи против полевого игрока в воротах