Синнер – о вылете Джоковича и Алькараса: Спорт непредсказуем

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер, прокомментировал ранний проигрыш Новака Джоковича (АТР №2) и Карлоса Алькараса (АТР №3) во время розыгрыша Открытого чемпионата США.

"Это показывает, что спорт непредсказуем. Когда ты немного понижаешь свой уровень – с точки зрения тенниса, менталитета или физического состояния – это сильно влияет на результат. Оба соперника, которым они проиграли, показали невероятный теннис. Такое случается. Я слежу за собой и за тем, что мне нужно делать. Посмотрим, что я смогу сделать" – цитирует слова итальянца The Tennis Letter.