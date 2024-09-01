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Синнер – о вылете Джоковича и Алькараса: Спорт непредсказуем

Теннис
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Точнее и не скажешь

Синнер – о вылете Джоковича и Алькараса: Спорт непредсказуем

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер, прокомментировал ранний проигрыш Новака Джоковича (АТР №2) и Карлоса Алькараса (АТР №3) во время розыгрыша Открытого чемпионата США.

"Это показывает, что спорт непредсказуем. Когда ты немного понижаешь свой уровень – с точки зрения тенниса, менталитета или физического состояния – это сильно влияет на результат. Оба соперника, которым они проиграли, показали невероятный теннис. Такое случается. Я слежу за собой и за тем, что мне нужно делать. Посмотрим, что я смогу сделать" – цитирует слова итальянца The Tennis Letter.

Напомним, что ранее Джокович прокомментировал поражение в 1/16 финала US Open-2024.

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