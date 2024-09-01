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Рашистка Павлюченкова пробила мячом в корпус Свентек, но не извинилась. Видео
Типичное поведение свинособаки
Getty Images/Global Images Ukraine
Представительница страны 404 в теннисе анастасия павлюченкова во время поединка 1/16 финала Открытого чемпионата США отметилась неспортивным поведением.
Во время розыгрыша второго сета в матче против Иги Свентек (WTA №1) рашистка пробила мячом в корпус своей соперницы. В таких случаях спортсмены обычно приносят извинения своим оппонентам, однако на свинособак это не распространяется.
Видео инцидента:
September 1, 2024
Напомним, что ранее Синнер
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