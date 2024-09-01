Рашистка Павлюченкова пробила мячом в корпус Свентек, но не извинилась. Видео

Представительница страны 404 в теннисе анастасия павлюченкова во время поединка 1/16 финала Открытого чемпионата США отметилась неспортивным поведением.

Во время розыгрыша второго сета в матче против Иги Свентек (WTA №1) рашистка пробила мячом в корпус своей соперницы. В таких случаях спортсмены обычно приносят извинения своим оппонентам, однако на свинособак это не распространяется.

Видео инцидента: