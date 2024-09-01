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Монфис отмечает 38-летие, француз показал семейное фото со Свитолиной

Теннис
Обновлено

Великолепная семья

Монфис отмечает 38-летие, француз показал семейное фото со Свитолиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис сегодня, 1 сентября, отмечает свой 38 день рождения. Спортсмен проводит этот праздничный день в кругу своей семьи – жены Элины Свитолиной и дочери Skaї. Семейное фото Гаэль опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан вместе с бойфрендом отправилась в отпуск.

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