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Монфис отмечает 38-летие, француз показал семейное фото со Свитолиной
Великолепная семья
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский теннисист Гаэль Монфис сегодня, 1 сентября, отмечает свой 38 день рождения. Спортсмен проводит этот праздничный день в кругу своей семьи – жены Элины Свитолиной и дочери Skaї. Семейное фото Гаэль опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Харлан
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