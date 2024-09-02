Киченок и Остапенко – в ¼ финала парного разряда на US Open

На стадии ⅛ Открытого чемпионата США Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли на корт против бразильско-немецкого дуэта Беатрис Хаддад Маи (№21) и Лауры Зигемунд (№94).

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В первом сете украинка с напарницей постоянно выходила вперед. Соперницы в начале лишь дважды сравнивали счет, но потом преимущество Людмилы и Елены начало расти – 6:3.

Во второй партии Беатрис и Лаура навязала достойную борьбу. Киченок и Остапенко вырвали победу только в тай-брейке (7:5). В ¼ теннисистки сыграют с сильнейшими в противостоянии Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева – Тереза ​​Михалкова (Словакия) / Оливия Николлз (Великобритания).