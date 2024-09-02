  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Киченок и Остапенко – в ¼ финала парного разряда на US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киченок и Остапенко – в ¼ финала парного разряда на US Open

Теннис
Обновлено

Очередная победа украино-латвийского тандема

Киченок и Остапенко – в ¼ финала парного разряда на US Open

Фото: wtatennis.com / Автор - Jimmie48

Новина українською

На стадии ⅛ Открытого чемпионата США Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли на корт против бразильско-немецкого дуэта Беатрис Хаддад Маи (№21) и Лауры Зигемунд (№94).

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В первом сете украинка с напарницей постоянно выходила вперед. Соперницы в начале лишь дважды сравнивали счет, но потом преимущество Людмилы и Елены начало расти – 6:3.

Во второй партии Беатрис и Лаура навязала достойную борьбу. Киченок и Остапенко вырвали победу только в тай-брейке (7:5). В ¼ теннисистки сыграют с сильнейшими в противостоянии Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева – Тереза ​​Михалкова (Словакия) / Оливия Николлз (Великобритания).

По теме
yellow-arrow
Монфис отмечает 38-летие, француз показал семейное фото со Свитолиной
yellow-arrow
Рашистка Павлюченкова пробила мячом в корпус Свентек, но не извинилась. Видео
yellow-arrow
Синнер – о вылете Джоковича и Алькараса: Спорт непредсказуем
Елена Остапенко Людмила Киченок us open
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости