  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Обидчица Свитолиной вылетела в 1/8 финала US Open-2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обидчица Свитолиной вылетела в 1/8 финала US Open-2024

Теннис
Обновлено

Американка не смогла пробиться в четвертьфинал

Обидчица Свитолиной вылетела в 1/8 финала US Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Кори Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала она проиграла соотечественнице Эмме Наварро.

US Open. Четвертый круг

Эмма Наварро — Кори Гауфф 6:3, 4:6, 6:3

Продолжительность встречи составила 2 час 13 минут. За это время Гауфф выполнила два эйса, допустила 19 двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. На счету Наварро одна подача навылет, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Наварро сыграет с испанкой Паулой Бадосой. Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября.

По теме
yellow-arrow
Киченок и Остапенко – в ¼ финала парного разряда на US Open
yellow-arrow
Монфис отмечает 38-летие, француз показал семейное фото со Свитолиной
yellow-arrow
Рашистка Павлюченкова пробила мячом в корпус Свентек, но не извинилась. Видео
Кори Гауфф Эмма Наварро
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости