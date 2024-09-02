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Обидчица Свитолиной вылетела в 1/8 финала US Open-2024
Американка не смогла пробиться в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка Кори Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала она проиграла соотечественнице Эмме Наварро.
US Open. Четвертый круг
Эмма Наварро — Кори Гауфф 6:3, 4:6, 6:3
Продолжительность встречи составила 2 час 13 минут. За это время Гауфф выполнила два эйса, допустила 19 двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. На счету Наварро одна подача навылет, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
В следующем круге Наварро сыграет с испанкой Паулой Бадосой. Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября.
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