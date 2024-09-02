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Ник Кирьос готов стать тренером чемпионки US Open

Теннис

Австралиец задумался о карьере тренера

Ник Кирьос готов стать тренером чемпионки US Open

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что готов стать тренером чемпионки US Open – 2023 третьей ракетки мира американки Кори Гауфф, которая допустила 19 двойных ошибок в проигранном матче 1/8 финала US Open – 2024 с соотечественницей Эммой Наварро.

Кирьос всегда отмечался мощной и стабильной подачей.

Ник ответил одному из пользователей, который написал, что из него получился бы невероятный тренер.

"Я бы её потренировал", — ответил Ник.

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