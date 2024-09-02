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Ник Кирьос готов стать тренером чемпионки US Open
Австралиец задумался о карьере тренера
Фото: Getty Images
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что готов стать тренером чемпионки US Open – 2023 третьей ракетки мира американки Кори Гауфф, которая допустила 19 двойных ошибок в проигранном матче 1/8 финала US Open – 2024 с соотечественницей Эммой Наварро.
Кирьос всегда отмечался мощной и стабильной подачей.
Ник ответил одному из пользователей, который написал, что из него получился бы невероятный тренер.
"Я бы её потренировал", — ответил Ник.
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