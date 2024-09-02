Ник Кирьос готов стать тренером чемпионки US Open

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что готов стать тренером чемпионки US Open – 2023 третьей ракетки мира американки Кори Гауфф, которая допустила 19 двойных ошибок в проигранном матче 1/8 финала US Open – 2024 с соотечественницей Эммой Наварро.

Кирьос всегда отмечался мощной и стабильной подачей.

Ник ответил одному из пользователей, который написал, что из него получился бы невероятный тренер.

"Я бы её потренировал", — ответил Ник.