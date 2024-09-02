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Серена Уильямс: Я люблю спорт, люблю теннис, определённо хочу играть
Американская теннисистка высказалась о возвращении в теннис
23-кратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс низко оценила вероятность своего возвращения в профессиональный спорт.
"Это вряд ли. Я люблю спорт, люблю теннис, определённо хочу играть. Не знаю, сыграю ли снова профессионально, но по жизни мне необходимо соревноваться. Пока я не решила, что именно за соревнования мне нужны. Но я снова взяла в руки ракетку, потому что люблю теннис. Но не уверена в том, что смогу сейчас показать на профессиональном уровне", — приводит слова Серены пресс-служба US Open.
Серена Уильямс активно следит за US Open – 2024, она посетила уже несколько игровых дней. Соревнования в Нью-Йорке продлятся до 8 сентября.
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