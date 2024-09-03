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Определились четвертьфинальные пары на US Open в мужском одиночном разряде

Теннис
Обновлено

Турнир завершиться 8 сентября

Определились четвертьфинальные пары на US Open в мужском одиночном разряде

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала US Open — 2024. В матче четвёртого круга он обыграл американца Томми Пола — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.

Таким образом, итальянец стал последним четвертьфиналистом текущего розыгрыша турнира.

Четвертьфинальные пары US Open. АТР

  • Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (-).
  • Джек Дрэйпер (Великобритания) — Алекс де Минор (Австралия).
  • Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия).
  • Григор Димитров (Болгария) — Фрэнсис Тиафо (США).

Напомним, что открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября.

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