Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились четвертьфинальные пары на US Open в мужском одиночном разряде
Турнир завершиться 8 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала US Open — 2024. В матче четвёртого круга он обыграл американца Томми Пола — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.
Таким образом, итальянец стал последним четвертьфиналистом текущего розыгрыша турнира.
Четвертьфинальные пары US Open. АТР
- Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (-).
- Джек Дрэйпер (Великобритания) — Алекс де Минор (Австралия).
- Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия).
- Григор Димитров (Болгария) — Фрэнсис Тиафо (США).
Напомним, что открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Забарный был близок к трансферу в немецкий клуб, но предложение поступило слишком поздно, – Daily Mail
- Динамо определилось с домашним стадионом, Попов не поможет сборной. Главные новости за 2 сентября
- Футболист Динамо попал в рейтинг лучших защитников, не играющих в топ-5 евролигах
- Рашистка Павлюченкова пробила мячом в корпус Свентек, но не извинилась. Видео
- Обновлена стоимость команд УПЛ. Полесье, Кривбасс и Рух – среди самых дорогих
- Журналист – о Металлисте: Нет никакого финансирования от Ярославского. Клуб пытается закрывать долги
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн