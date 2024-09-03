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Определились женские четвертьфинальные пары на US Open
Ига Швёнтек продолжает борьбу за очередной титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США.
Четвертьфинальные пары US Open-2024
- Паула Бадоса (Испания) – Эмма Наварро (США)
- Чжэнь Циньвэнь (Китай) – Арина Соболенко (-)
- Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Каролина Мухова (Чехия)
- Ига Швёнтек (Польша) – Джессика Пегула (США).
Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября.
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