  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Определились женские четвертьфинальные пары на US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились женские четвертьфинальные пары на US Open

Теннис
Обновлено

Ига Швёнтек продолжает борьбу за очередной титул

Определились женские четвертьфинальные пары на US Open

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США.

Четвертьфинальные пары US Open-2024

  • Паула Бадоса (Испания) – Эмма Наварро (США)
  • Чжэнь Циньвэнь (Китай) – Арина Соболенко (-)
  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Каролина Мухова (Чехия)
  • Ига Швёнтек (Польша) – Джессика Пегула (США).

Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября.

По теме
yellow-arrow
Янник Синнер стал автором уникального достижения
yellow-arrow
Определились четвертьфинальные пары на US Open в мужском одиночном разряде
yellow-arrow
Серена Уильямс: Я люблю спорт, люблю теннис, определённо хочу играть
us open
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости