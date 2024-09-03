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Надаль: С точки зрения комфорта Олимпиада хуже, чем любой наш турнир
Испанец высказался об условиях в Олимпийской деревне
Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о жалобах на условия в Олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже (Франция).
"В Олимпийской деревне у нас даже не было стола, чтобы поиграть в пачиси. Это совершенно не похоже на то, к чему мы привыкли.
С точки зрения комфорта или отдыха это хуже, чем любой наш турнир, но, если ты едешь на Олимпийские игры, ты должен жить в деревне. Если раз в четыре года тебе немного некомфортно, думаю, ты всё равно должен быть там. Это опыт, который мне всегда очень нравился", — приводит слова Надаля Talking Tennis со ссылкой на эфир программы El Hormiguero.
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