Надаль: С точки зрения комфорта Олимпиада хуже, чем любой наш турнир

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о жалобах на условия в Олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже (Франция).

"В Олимпийской деревне у нас даже не было стола, чтобы поиграть в пачиси. Это совершенно не похоже на то, к чему мы привыкли.

С точки зрения комфорта или отдыха это хуже, чем любой наш турнир, но, если ты едешь на Олимпийские игры, ты должен жить в деревне. Если раз в четыре года тебе немного некомфортно, думаю, ты всё равно должен быть там. Это опыт, который мне всегда очень нравился", — приводит слова Надаля Talking Tennis со ссылкой на эфир программы El Hormiguero.