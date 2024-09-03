Ига Швёнтек одержала 83-ю победу в первых 100 матчах на ТБШ

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 83-ю победу в первых 100 матчах на турнирах "Большого шлема". Лучшим результатом могут похвастаться Моника Селеш (93), Крис Эверт (90), Штеффи Граф (87), Мартина Хингис и Серена Уильямс (86), Винус Уильямс (85).

В матче четвёртого круга на Открытом чемпионате США — 2024 Швёнтек обыграла теннисистку без флага Людмилу Самсонову со счётом 6:4, 6:1.

В четвертьфинале Швёнтек встретится с шестой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября.