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Людмила Киченок вышла в полуфинал парного турнира US Open-2024
Украинка в дуэте с Остапенко вышла в 1/2-ю американского мэйджора
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок стала полуфиналисткой US Open 2024 в парном разряде.
Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко обыграла уроженку москвы Анну Данилину, которая сейчас представляет Казахстан, и нейтральную теннисистку с российским паспортом Ирину Хромачеву - 7:6, 6:4.
Матч продлился 1 час 47 минут. Киченок и Остапенко 2 раза подали навылет, допустили 6 двойных ошибок, реализовали 2/10 брейк-поинта. В их активе 27 виннеров и 41 непринужденная ошибка.
Победители в полуфинале сыграют с дуэтом Чан Хао-Чин/Вероника Кудерметова.
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