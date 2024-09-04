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Людмила Киченок вышла в полуфинал парного турнира US Open-2024

Теннис

Украинка в дуэте с Остапенко вышла в 1/2-ю американского мэйджора

Людмила Киченок вышла в полуфинал парного турнира US Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала полуфиналисткой US Open 2024 в парном разряде.

Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко обыграла уроженку москвы Анну Данилину, которая сейчас представляет Казахстан, и нейтральную теннисистку с российским паспортом Ирину Хромачеву - 7:6, 6:4.

Матч продлился 1 час 47 минут. Киченок и Остапенко 2 раза подали навылет, допустили 6 двойных ошибок, реализовали 2/10 брейк-поинта. В их активе 27 виннеров и 41 непринужденная ошибка.

Победители в полуфинале сыграют с дуэтом Чан Хао-Чин/Вероника Кудерметова.

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