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Борис Беккер назвал теннисиста с лучшим тренерским штабом на US Open-2024
Спортсмен отреагировал на публикацию в социальных сетях
Шестикратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер назвал теннисиста, чей тренерский штаб является лучшим на Открытом чемпионате США в этом году.
Спортсмен отреагировал на публикацию в социальных сетях, в которой упоминались тренеры первой ракетки мира Янника Синнера Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци.
"Лучший теннисный дуэт в игре прямо сейчас", - написал Беккер.
US Open-2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.
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