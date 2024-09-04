Борис Беккер назвал теннисиста с лучшим тренерским штабом на US Open-2024

Шестикратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер назвал теннисиста, чей тренерский штаб является лучшим на Открытом чемпионате США в этом году.

Спортсмен отреагировал на публикацию в социальных сетях, в которой упоминались тренеры первой ракетки мира Янника Синнера Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци.

"Лучший теннисный дуэт в игре прямо сейчас", - написал Беккер.

US Open-2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.