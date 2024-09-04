Каролина Плишкова перенесла операцию после травмы на US Open-2024

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова сообщила, что перенесла операцию на лодыжке.

Напомним, что во время матча второго круга US Open — 2024 с Ясмин Паолини чешка подвернула ногу на третьем розыгрыше, из-за чего не смогла продолжить встречу.

"Рада сообщить, что перенесла успешную операцию на сухожилиях левой лодыжки. Я сделаю всё возможное, чтобы вернуться на теннисные корты как можно скорее, но здоровье всегда на первом месте. Огромное спасибо медицинской команде за их прекрасную заботу и всем вам за вашу поддержку", — написала Плишкова на своей странице в социальных сетях.

32-летняя Плишкова занимает 44-е место в рейтинге WTA. В 2024 году чешка выиграла один титул — на турнире в Клуж-Напоке (Румыния) в феврале.