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Каролина Плишкова перенесла операцию после травмы на US Open-2024
Чешской теннисистке сделали операцию на сухожилиях
Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова сообщила, что перенесла операцию на лодыжке.
Напомним, что во время матча второго круга US Open — 2024 с Ясмин Паолини чешка подвернула ногу на третьем розыгрыше, из-за чего не смогла продолжить встречу.
"Рада сообщить, что перенесла успешную операцию на сухожилиях левой лодыжки. Я сделаю всё возможное, чтобы вернуться на теннисные корты как можно скорее, но здоровье всегда на первом месте. Огромное спасибо медицинской команде за их прекрасную заботу и всем вам за вашу поддержку", — написала Плишкова на своей странице в социальных сетях.
32-летняя Плишкова занимает 44-е место в рейтинге WTA. В 2024 году чешка выиграла один титул — на турнире в Клуж-Напоке (Румыния) в феврале.
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