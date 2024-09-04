Каролина Мухова вышла в полуфинал US Open-2024

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2024.

В 1/4 финала она обыграла 21-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.

US Open. 1/4 финала

Беатрис Хаддад-Майя — Каролина Мухова 1:6, 1:6

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Мухова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Беатрис ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В полуфинале Каролина Мухова встретится с победительницей матча Ига Швёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).