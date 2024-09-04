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Каролина Мухова вышла в полуфинал US Open-2024
Теннисистка отдала сопернице два гейма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2024.
В 1/4 финала она обыграла 21-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.
US Open. 1/4 финала
Беатрис Хаддад-Майя — Каролина Мухова 1:6, 1:6
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Мухова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Беатрис ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В полуфинале Каролина Мухова встретится с победительницей матча Ига Швёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).
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