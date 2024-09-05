Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер одержал победу в четвертьфинале US Open-2024
Итальянский теннисист продолжает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
На Открытом чемпионате США проходил матч четвертьфинала, в котором первая ракетка мира Янник Синнер обыграл теннисиста без флага Даниила Медведева.
US Open-2024. Четвертьфинал
Янник Синнер — Даниил Медведев 6:2, 1:6, 6:1, 6:4
Матч продолжался 2 часа 40 минут. Синнер выполнил 4 подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале US Open — 2024 Синнер сыграет с британцем Джеком Дрэйпером.
Популярное сейчас
- Суркис одобряет. Перес готов продать Винисиуса
- Шепелев отказался переходить в испанский клуб, – источник
- Члены клуба Гамбург против аренды стадиона киевским Динамо из-за дискриминации и расизма
- Определились четвертьфинальные пары на US Open в мужском одиночном разряде
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
- Если Милан уволит Фонсеку, то будет платить трем тренерам одновременно