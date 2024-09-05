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Янник Синнер одержал победу в четвертьфинале US Open-2024

Теннис

Итальянский теннисист продолжает борьбу за титул

Янник Синнер одержал победу в четвертьфинале US Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На Открытом чемпионате США проходил матч четвертьфинала, в котором первая ракетка мира Янник Синнер обыграл теннисиста без флага Даниила Медведева.

US Open-2024. Четвертьфинал

Янник Синнер — Даниил Медведев 6:2, 1:6, 6:1, 6:4

Матч продолжался 2 часа 40 минут. Синнер выполнил 4 подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале US Open — 2024 Синнер сыграет с британцем Джеком Дрэйпером.

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Янник Синнер
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