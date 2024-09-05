Ига Швёнтек потерпела поражение в четвертьфинале US Open-2024

Польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США. На стадии четвертьфинала она уступила американке Джессике Пегуле.

US Open. 1/4 финала

Ига Швёнтек — Джессика Пегула 2:6, 4:6

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Свёнтек допустила две двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. На счету Пегулы одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября.