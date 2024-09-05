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Ига Швёнтек потерпела поражение в четвертьфинале US Open-2024
Польская теннисистка сенсационно уступила Джессике Пегуле
Фото: Getty Images
Польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США. На стадии четвертьфинала она уступила американке Джессике Пегуле.
US Open. 1/4 финала
Ига Швёнтек — Джессика Пегула 2:6, 4:6
Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Свёнтек допустила две двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. На счету Пегулы одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.
Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября.
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