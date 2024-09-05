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Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Надаля и Чилича

Теннис

Итальянец сумел вырвать победу

Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Надаля и Чилича

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 сентября первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал проходящего в Нью-Йорке теннисного турнира серии "Большого шлема" US Open — 2024. В 1/4 финала Синнер обыграл теннисиста без флага Даниила Медведева — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Благодаря этой победе Синнер стал обладателем примечательного достижения — он добирался до стадии 1/2 финала на всех четырёх имеющихся в теннисном календаре турнирах серии "Большого шлема". Его наилучшим достижением на Australian Open является победа в турнире, на "Ролан Гаррос", Уимблдоне и US Open — полуфиналы.

Итальянец стал четвёртым среди действующих игроков обладателем этого достижения — также до всех полуфиналов ТБШ добирались Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Марин Чилич.

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Янник Синнер
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