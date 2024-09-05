Джек Дрейпер установил рекорд по количеству выигранных сетов подряд на US Open

25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер выиграл 15 сетов подряд на US Open — 2024. Последней, кому удавалось выиграть 14 сетов подряд, была его соотечественница Эмма Радукану.

Благодаря этому в 2021 году она выиграла единственный для себя титул Открытого чемпионата США.

Ранее в матче 1/4 финала Дрейпер победил 10-ю ракетку рейтинга ATP представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2.

Напомним, что в полуфинале британец встретится с итальянцем Янником Синнером