Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джек Дрейпер установил рекорд по количеству выигранных сетов подряд на US Open
Теннисист продлил свою победную серию
Фото: Getty Images
25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер выиграл 15 сетов подряд на US Open — 2024. Последней, кому удавалось выиграть 14 сетов подряд, была его соотечественница Эмма Радукану.
Благодаря этому в 2021 году она выиграла единственный для себя титул Открытого чемпионата США.
Ранее в матче 1/4 финала Дрейпер победил 10-ю ракетку рейтинга ATP представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2.
Напомним, что в полуфинале британец встретится с итальянцем Янником Синнером
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально. Украинский клуб снялся с чемпионата
- Бывший центрхав Динамо завершил карьеру
- Суркис одобряет. Перес готов продать Винисиуса
- Рашистка Павлюченкова пробила мячом в корпус Свентек, но не извинилась. Видео
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
- Члены клуба Гамбург против аренды стадиона киевским Динамо из-за дискриминации и расизма
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн