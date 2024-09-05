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Джек Дрейпер установил рекорд по количеству выигранных сетов подряд на US Open

Теннис

Теннисист продлил свою победную серию

Джек Дрейпер установил рекорд по количеству выигранных сетов подряд на US Open

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер выиграл 15 сетов подряд на US Open — 2024. Последней, кому удавалось выиграть 14 сетов подряд, была его соотечественница Эмма Радукану.

Благодаря этому в 2021 году она выиграла единственный для себя титул Открытого чемпионата США.

Ранее в матче 1/4 финала Дрейпер победил 10-ю ракетку рейтинга ATP представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2.

Напомним, что в полуфинале британец встретится с итальянцем Янником Синнером

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