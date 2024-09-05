  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Янник Синнер повторил рекорд Рафаэля Надаля
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янник Синнер повторил рекорд Рафаэля Надаля

Теннис

Итальянец вышел в полуфинал соревнований

Янник Синнер повторил рекорд Рафаэля Надаля

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На Открытом чемпионате США проходил матч четвертьфинала, в котором первая ракетка мира Янник Синнер обыграл теннисиста без флага Даниила Медведева 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Эта победа вывела Синнера в полуфинал, благодаря чему итальянец стал автором интересного достижения.

С 1990 года Янник Синнер (23 года 19 дней) стал вторым самым молодым игроком, выходившим в полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии, в Индиан-Уэллсе, в Майами и на Открытом чемпионате США в течение одного календарного года, после Рафаэля Надаля (22 года 93 дня) в 2008 году.

В полуфинале US Open — 2024 Янник сыграет с британцем Джеком Дрейпером, который обыграл 20-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора.

Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября.

По теме
yellow-arrow
Джек Дрейпер установил рекорд по количеству выигранных сетов подряд на US Open
yellow-arrow
Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Надаля и Чилича
yellow-arrow
Ига Швёнтек потерпела поражение в четвертьфинале US Open-2024
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости