Янник Синнер повторил рекорд Рафаэля Надаля

На Открытом чемпионате США проходил матч четвертьфинала, в котором первая ракетка мира Янник Синнер обыграл теннисиста без флага Даниила Медведева 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Эта победа вывела Синнера в полуфинал, благодаря чему итальянец стал автором интересного достижения.

С 1990 года Янник Синнер (23 года 19 дней) стал вторым самым молодым игроком, выходившим в полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии, в Индиан-Уэллсе, в Майами и на Открытом чемпионате США в течение одного календарного года, после Рафаэля Надаля (22 года 93 дня) в 2008 году.

В полуфинале US Open — 2024 Янник сыграет с британцем Джеком Дрейпером, который обыграл 20-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора.

Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября.