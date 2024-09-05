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Янник Синнер повторил рекорд Рафаэля Надаля
Итальянец вышел в полуфинал соревнований
Getty Images/Global Images Ukraine
На Открытом чемпионате США проходил матч четвертьфинала, в котором первая ракетка мира Янник Синнер обыграл теннисиста без флага Даниила Медведева 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Эта победа вывела Синнера в полуфинал, благодаря чему итальянец стал автором интересного достижения.
С 1990 года Янник Синнер (23 года 19 дней) стал вторым самым молодым игроком, выходившим в полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии, в Индиан-Уэллсе, в Майами и на Открытом чемпионате США в течение одного календарного года, после Рафаэля Надаля (22 года 93 дня) в 2008 году.
В полуфинале US Open — 2024 Янник сыграет с британцем Джеком Дрейпером, который обыграл 20-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора.
Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября.
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