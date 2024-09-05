Киченок: Мы адаптируемся с Остапенко

Украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко прокомментировали победу в полуфинале Открытого чемпионата США.

- Великолепное выступление, расскажите нам, почему сегодня всё пошло настолько хорошо?

Киченок: Во-первых, я хочу поблагодарить всех зрителей за то, что пришли и поддержали нас. Это была замечательная атмосфера, мы получили удовольствие от выступления перед вами. Почему у нас настолько хорошо пошла игра? Я думаю, что это наш стиль в целом. Мы стараемся доминировать на корте, играть агрессивно. Сегодня это сработало.

Это ваш второй парный финал на "мэйджорах". У вас был финал в Австралии на старте года и теперь уже в конце сезона здесь. Думаю, вы довольны, что демонстрируете такую стабильность.

Остапенко: Конечно, мы довольны. Когда играешь на US Open, это особые эмоции. Спасибо зрителям, атмосфера действительно была невероятная. Я думаю, что это также помогало нам играть хорошо. Мы почувствовали много поддержки. Думаю, что мы все больше наслаждались игрой, играли в наш теннис и пытались делать то, что было нужно.

- Расскажите, какие роли в вашей паре: спокойная и зажигательная, молчаливая и разговорчивая?

- Киченок: Я думаю, у нас точно есть химия. Я не знаю, как это объяснить. Мы просто чувствуем друг друга. Все зависит от ситуации, мы адаптируемся, поэтому, например, когда кто-то говорит больше, а кто-то меньше.



Финал US Open в парном разряде состоится завтра 6 сентября в 19:00.