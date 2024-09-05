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Стало известно, когда WTA и ATP могут стать одной организацией

Теннис
Обновлено

Призовой фонд турниров не изменится

Стало известно, когда WTA и ATP могут стать одной организацией

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Слияние Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) может завершиться в первой половине 2025 года.

Новая структура получит название Tennis Ventures. Об этом сообщает Front Office Sport со ссылкой на источник в ATP.

Слияние позволит объединить спонсорство туров, медиа и данные.

"Доходы ATP в четыре раза превышают доходы WTA, так что это отправная точка 80/20. Идея плана в том, чтобы продолжать делить эти доходы так, как они делятся, пока мы не превзойдём прогнозы, которые сейчас делают все группы. В краткосрочной перспективе это невыгодная сделка для WTA, но я думаю, что, приняв её и нацелившись на долгосрочность, WTA выиграет", — приводит слова источника Front Office Sport.

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