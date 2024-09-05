Ига Швёнтек: Слишком много допустила ошибок

Польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США. На стадии четвертьфинала она уступила американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 4:6. После окончания матча полька отреагировала на свой вылет с турнира.

"Она ничего особо не поменяла в своей игре, невозможно так быстро что-то изменить. Заставялала меня ошибаться и оказывала давление, сама не ошибалась. Я тоже оказывала на неё давление, старалась себя контролировать, но просто слишком много допустила ошибок..." — сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча.

В следующем круге Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.