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Ига Швёнтек: Слишком много допустила ошибок
Польская теннисистка покинула US Open-2024
Фото: Eurosport
Польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США. На стадии четвертьфинала она уступила американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 4:6. После окончания матча полька отреагировала на свой вылет с турнира.
"Она ничего особо не поменяла в своей игре, невозможно так быстро что-то изменить. Заставялала меня ошибаться и оказывала давление, сама не ошибалась. Я тоже оказывала на неё давление, старалась себя контролировать, но просто слишком много допустила ошибок..." — сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча.
В следующем круге Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.
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