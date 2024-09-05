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Джек Дрейпер стал вторым британцем, вышедшим в полуфинал US Open
Теннисист продолжает борьбу за титул
Фото: Getty Images
25-я ракетка мира Джек Дрэйпер стал вторым британцем, вышедшим в полуфинал Открытого чемпионата США в одиночном мужском разряде. Ранее подобного добивался Энди Маррей в 2012 году.
В четвертьфинале US Open — 2024 Дрэйпер обыграл 20-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора. В полуфинале он встретится с Янником Синнером (Италия).
Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября.
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