Джек Дрейпер стал вторым британцем, вышедшим в полуфинал US Open

25-я ракетка мира Джек Дрэйпер стал вторым британцем, вышедшим в полуфинал Открытого чемпионата США в одиночном мужском разряде. Ранее подобного добивался Энди Маррей в 2012 году.

В четвертьфинале US Open — 2024 Дрэйпер обыграл 20-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора. В полуфинале он встретится с Янником Синнером (Италия).

Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября.