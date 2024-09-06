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Стали известны финалистки US Open-2024

Теннис
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Решающий матч состоится 7 сентября

Стали известны финалистки US Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 сентября в Нью-Йорке завершился матч 1/2 финала US Open — 2024 между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 52-й в рейтинге WTA Каролиной Муховой из Чехии. Волевую победу в трёх сетах одержала Пегула — 1:6, 6:4, 6:2.

US Open. 1/2 финала

Джессика Пегула — Каролина Мухова 1:6, 6:4, 6:2

Таким образом, стала известна финальная пара. В решающем матче встретятся американка Джессика Пегула и теннисистка Арина Соболенко, которая ранее обыграла 12-ю в рейтинге WTA представительницу США Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября.

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