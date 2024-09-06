Нганну: В любом случае Майк Тайсон победит Джейка Пола

Франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну, выступающий под эгидой PFL в тяжёлой весовой категории, поделился мнением о предстоящем поединке между прославленным боксёром Майком Тайсоном и Джейком Полом.

Бой должен состояться 15 ноября.

"Сможет ли Майк надрать тебе задницу? Да, я верю в это. Послушай, я видел, как Тайсон двигается. Он по-прежнему очень хорош. В любом случае Майк Тайсон победит тебя. Мы говорим о Майке, братан. Майк — это нечто другое. Он пример для подражания", — сказал Нганну.

Изначально бой между Джейком и Майком должен был состояться 20 июля, но его перенесли из-за состояния здоровья Тайсона.