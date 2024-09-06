Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нганну: В любом случае Майк Тайсон победит Джейка Пола
Боец сделал прогноз на поединок
Фото: Getty Images
Франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну, выступающий под эгидой PFL в тяжёлой весовой категории, поделился мнением о предстоящем поединке между прославленным боксёром Майком Тайсоном и Джейком Полом.
Бой должен состояться 15 ноября.
"Сможет ли Майк надрать тебе задницу? Да, я верю в это. Послушай, я видел, как Тайсон двигается. Он по-прежнему очень хорош. В любом случае Майк Тайсон победит тебя. Мы говорим о Майке, братан. Майк — это нечто другое. Он пример для подражания", — сказал Нганну.
Изначально бой между Джейком и Майком должен был состояться 20 июля, но его перенесли из-за состояния здоровья Тайсона.
Популярное сейчас
- Историческая победа Сан-Марино, травма Артема Довбика и 900-й гол Роналду. Главные новости за 5 сентября
- Старт Лиги наций: Украина – Албания, Франция – Италия и не только. Расписание футбола на 2 – 8 сентября
- Не только топ-12 рейтинга. Для попадания Украины в первую корзину отбора ЧМ-2026 появилось еще одно условие
- Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Надаля и Чилича
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans