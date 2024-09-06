  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Пегула: Если бы мне сказали в начале года, что буду в финале US Open, посмеялась бы
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пегула: Если бы мне сказали в начале года, что буду в финале US Open, посмеялась бы

Теннис

Теннисистка высказалась о предстоящем финале

Пегула: Если бы мне сказали в начале года, что буду в финале US Open, посмеялась бы

firstorderhistorians.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о финале Открытого чемпионата США — 2024.

"Это что-то невероятное, детская мечта, это то, чего я всегда хотела. За этим стоит огромная работа, вы даже не представляете, сколько. Для меня это значит весь мир. Очень рада оказаться в финале, но приехала сюда с намерением выиграть титул. Если бы мне сказали в начале года, что буду в финале US Open, я бы очень посмеялась, тогда что-то подобное не приходило мне в голову. Возможность преодолеть все трудности и сказать, что у меня есть прекрасная возможность в субботу, — это то, за что борются все игроки, и делают это также в моей стране, на домашнем турнире "Большого шлема". Это идеально, правда", — сказала Пегула на пресс-конференции.

В финале Джессика Пегула встретится с Ариной Соболенко.

По теме
yellow-arrow
Нганну: В любом случае Майк Тайсон победит Джейка Пола
yellow-arrow
Стали известны финалистки US Open-2024
yellow-arrow
Джек Дрейпер стал вторым британцем, вышедшим в полуфинал US Open
Джессика Пегула
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости