Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пегула: Если бы мне сказали в начале года, что буду в финале US Open, посмеялась бы
Теннисистка высказалась о предстоящем финале
firstorderhistorians.com
Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о финале Открытого чемпионата США — 2024.
"Это что-то невероятное, детская мечта, это то, чего я всегда хотела. За этим стоит огромная работа, вы даже не представляете, сколько. Для меня это значит весь мир. Очень рада оказаться в финале, но приехала сюда с намерением выиграть титул. Если бы мне сказали в начале года, что буду в финале US Open, я бы очень посмеялась, тогда что-то подобное не приходило мне в голову. Возможность преодолеть все трудности и сказать, что у меня есть прекрасная возможность в субботу, — это то, за что борются все игроки, и делают это также в моей стране, на домашнем турнире "Большого шлема". Это идеально, правда", — сказала Пегула на пресс-конференции.
В финале Джессика Пегула встретится с Ариной Соболенко.
Популярное сейчас
- Динамо раскрыло условия перехода Супряги в Зарю
- Экс-голкипер Динамо вошел в тренерский штаб Шищенко в Оболони
- Историческая победа Сан-Марино, травма Артема Довбика и 900-й гол Роналду. Главные новости за 5 сентября
- Борис Беккер назвал теннисиста с лучшим тренерским штабом на US Open-2024
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans