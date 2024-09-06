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Елена Федота-Исаева добыла бронзу Паралимпиады-2024

Теннис

Украинка уверенно одолела свою оппонентку

Елена Федота-Исаева добыла бронзу Паралимпиады-2024

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Елена Федота-Исаева принесла Украине еще одну награду по фехтованию на креслах колесных на шпагах в категории В на Паралимпиаде-2024, одолев представительницу Гонконга Тун Нга Тин со счетом 15:6.

В Париже-2024 Федота-Исаева принесла Украине первую медаль в фехтовании на креслах колесных.

В первой утешительной схватке украинка одержала победу над американкой Эллен Геддес (15:4), а в следующем матче выбила японку Анри Сакурай (15:7).

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