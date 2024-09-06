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Людмила Киченок и Елена Остапенко - чемпионки US Open-2024

Теннис

Украинка выиграла второй титул ТБШ

Людмила Киченок и Елена Остапенко - чемпионки US Open-2024

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко стали чемпионками парного турнира US Open-2024.

В финале турнира они обыграли французско-китайский тандем Младенович/Чжан (6:4, 6:3).

Это второй раз в истории Украина выиграла парный Грэндслем, впервые это произошло на Australian Open-2008, который выиграли Алена и Катерина Бондаренко.

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