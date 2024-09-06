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Людмила Киченок и Елена Остапенко - чемпионки US Open-2024
Украинка выиграла второй титул ТБШ
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко стали чемпионками парного турнира US Open-2024.
В финале турнира они обыграли французско-китайский тандем Младенович/Чжан (6:4, 6:3).
Это второй раз в истории Украина выиграла парный Грэндслем, впервые это произошло на Australian Open-2008, который выиграли Алена и Катерина Бондаренко.
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