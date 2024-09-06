Киченок и Остапенко квалифицировались на Итоговый турнир WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко стали чемпионками US Open-2024 в парном разряде.

В итоге украинско-латвийская пара набрала 2000 очков и в целом имеет в своем активе 5958 баллов.

Благодаря такому результату Киченок и Остапенко квалифицироваться на Итоговый турнир WTA 2024. Всего на WTA Finals 2024 квалифицируются 8 пар по итогам сезона.