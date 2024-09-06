Киченок: У меня была назначена свадьба, но её пришлось перенести, потому что у меня был полуфинал US Open-2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок рассказала, забавную историю которая случилась на US Open-2024.

"У меня до сих пор мурашки по коже, это невероятное чувство. Прекрасная атмосфера на корте "Артур Эш". Спасибо всем, кто пришел. Поздравляю наших соперниц с отличным выступлением, вы играли замечательно в течение 2 недель, победили многих сильных соперниц. У меня замечательный партнер в лице Елены Остапенко, и мы отлично играли – за 2 недели не отдали ни одного сета.

Хочу поблагодарить всех, кто работал на этом турнире, и, конечно, мою команду также, которая проделала большую работу. Также благодарю своего парня, который уже мог быть моим мужем. У меня была назначена свадьба на среду, но церемонию пришлось перенести, потому что в этот день я играла полуфинал", – сказала Киченок.

Напомним, что 6 сентября теннисистки завоевали титул благодаря победе в финале над дуэтом Кристина Младенович/Чжан Шуай.