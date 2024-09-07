Определились финалисты мужского разряда US Open-2024

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата США. В поединке 1/2 финала US Open-2024 он одолел представителя Великобритании Джейка Дрейпера (АТР №25).

Счет матча 3-0 (7-5; 7-6; 6-2) в пользу Синнера, в активе которого 43 виннера, 4 из 11 использованных брейков, 3 из 4 отыгранных брейков, 34 невынужденных и 2 двойные ошибки. Янник пробился в 20-й финал в карьере, 6-й в 2024 году, 1-й в Нью-Йорке

В решающем поединке за титул Grand Slam итальянец сыграет против местного Тейлора Фрица (АТР №12). Американец в своем полуфинале победил своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо (АТР №20).

Счет матча 3-2 (4-6; 7-5; 4-6; 6-4; 6-1) в пользу Тейлора, в активе которого 42 виннера, 6 из 11 использованных брейков, 1 из 5 отыгранный брейк, 35 невынужденных и 3 двойные ошибки.

Фриц – первый американец, пробившийся в финал мейджора со времен Энди Роддика (Уимблдон-2009). С новой недели Тейлор будет как минимум 7 ракеткой мира!