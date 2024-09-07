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Британца стошнило прямо на корт в полуфинальном матче US Open-2024. Видео
Не смотреть со слабыми нервами
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата США. В поединке 1/2 финала US Open-2024 он
Чтобы понять насколько большим было напряжение в матче, стоит заметить лишь один момент – во втором сете при счете 4-3 (40:40) британца буквально стошнило прямо на корте. Возможно плохое самочувствие и насколько высокое нервное напряжение и не позволили Джейку забрать сет.
Видео:
Draper vient de vomir sur le terrain ????— TennisTemple (@tennistemple) September 6, 2024
L'intensité qu'il doit mettre face à Sinner pour en arriver là ! #usopen pic.twitter.com/r0g3BQ8cLz
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