Британца стошнило прямо на корт в полуфинальном матче US Open-2024. Видео

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата США. В поединке 1/2 финала US Open-2024 он одолел представителя Великобритании Джейка Дрейпера (АТР №25).

Чтобы понять насколько большим было напряжение в матче, стоит заметить лишь один момент – во втором сете при счете 4-3 (40:40) британца буквально стошнило прямо на корте. Возможно плохое самочувствие и насколько высокое нервное напряжение и не позволили Джейку забрать сет.

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