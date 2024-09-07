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Британца стошнило прямо на корт в полуфинальном матче US Open-2024. Видео

Теннис

Не смотреть со слабыми нервами

Британца стошнило прямо на корт в полуфинальном матче US Open-2024. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата США. В поединке 1/2 финала US Open-2024 он одолел представителя Великобритании Джейка Дрейпера (АТР №25).

Чтобы понять насколько большим было напряжение в матче, стоит заметить лишь один момент – во втором сете при счете 4-3 (40:40) британца буквально стошнило прямо на корте. Возможно плохое самочувствие и насколько высокое нервное напряжение и не позволили Джейку забрать сет.

Видео:

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