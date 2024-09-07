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Синнер установил новый исторический рекорд, выйдя в финал US Open-2024
Легендарный итальянец
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер
В этом сезоне Янник вышел в оба финала турниров серии Grand Slam на хардовом покрытии – Australian Open и US Орen. Таким образом, итальянец стал самым молодым теннисистом в истории, кому это удавалось. На сегодняшний день Синнеру полных 23 года и 21 день.
Предыдущий рекорд принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру, в одном сезоне игравшем в финалах Australian Open и US Орen в далеком 2004 году. Тогда легенде было 23 года и 34 дня.
Напомним, что соперника Синнера
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