Синнер установил новый исторический рекорд, выйдя в финал US Open-2024

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата США. В поединке 1/2 финала US Open-2024 он одолел представителя Великобритании Джейка Дрейпера (АТР №25).

В этом сезоне Янник вышел в оба финала турниров серии Grand Slam на хардовом покрытии – Australian Open и US Орen. Таким образом, итальянец стал самым молодым теннисистом в истории, кому это удавалось. На сегодняшний день Синнеру полных 23 года и 21 день.

Предыдущий рекорд принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру, в одном сезоне игравшем в финалах Australian Open и US Орen в далеком 2004 году. Тогда легенде было 23 года и 34 дня.