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Синнер установил новый исторический рекорд, выйдя в финал US Open-2024

Теннис
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Легендарный итальянец

Синнер установил новый исторический рекорд, выйдя в финал US Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата США. В поединке 1/2 финала US Open-2024 он одолел представителя Великобритании Джейка Дрейпера (АТР №25).

В этом сезоне Янник вышел в оба финала турниров серии Grand Slam на хардовом покрытии – Australian Open и US Орen. Таким образом, итальянец стал самым молодым теннисистом в истории, кому это удавалось. На сегодняшний день Синнеру полных 23 года и 21 день.

Предыдущий рекорд принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру, в одном сезоне игравшем в финалах Australian Open и US Орen в далеком 2004 году. Тогда легенде было 23 года и 34 дня.

Напомним, что соперника Синнера стошнило в полуфинале US Орen.

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Янник Синнер
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