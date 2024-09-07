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Виталий Сачко выиграл парный турнир в Австрии

Теннис

Лучший результат украинца в этом году

Виталий Сачко выиграл парный турнир в Австрии

Фото - Великий теніс України

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В Тульне завершился челленджер. В финале парного разряда украинец в тандеме со словаком Милошем Каролем одолел польский дуэт Кароль Джевецки и Пиотр Матушевский.

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Сачко с напарником выиграли первый сет со счетом 6:4, но затем соперники уверенно взяли реванш – 2:6. В динамичной решающей партии Виталий и Милош дожали оппонентов – 11:9.

Украинец занимает 394 позицию в рейтинге АТР. По итогам обновления от 26 августа уроженец Кременчуга поднялся на 3 строчки и после победы в Австрии продолжит улучшать свое положение. Сачко замыкает топ-3 украинских теннисистов на данный момент.

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Виталий Сачко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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