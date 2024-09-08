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Пегула проиграла финальный матч US Open-2024

Теннис

К сожалению, американка без титула

Пегула проиграла финальный матч US Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Джессика Пегула проиграла в финальном матче Открытого чемпионата США. В поединке за титул Grand Slam местная спортсменка уступила Арине Соболенко (WTA №2).

Счет встречи 2-0 (7-5; 7-5) в пользу теннисистки без флага. В активе Соболенко 6 подач на вылет, 40 виннеров, 6 из 15 использованных брейков, 3 из 7 отыгранных брейков, 34 невынужденных и 5 двойных ошибок.

Пегула стала самой возростной американкой, которой удалось впервые сыграть в финале турнира серии Grand Slam. В понедельник Джессика вернется на третье место мирового рейтинга.

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