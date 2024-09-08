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Калинина выступит на турнире WTA500 в Гвадалахаре
Болеем за Ангелину
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) сыграет на турнире серии WTA500 в Гвадалахаре (Мексика). В первом матче соревнований наша спортсменка встретится с местной Ренатой Сарасуа (WTA №92).
Отметим, что турнир пройдет с 9 по 15 сентября, а его призовой фонд составляет 922 тысяч долларов. Действующей чемпионкой соревнований является греческая теннисистка Мария Саккари. В этом году она не выступит в Гвадалахаре.
Первый номер посева достался десятой ракетке мира Алене Остапенко, второй – американке Даниэль Коллинз (WTA №11), а ТОП-3 замыкает Виктория Азаренека (WTA №20).
Напомним, что ранее Пегула
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