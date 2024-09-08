Калинина выступит на турнире WTA500 в Гвадалахаре

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) сыграет на турнире серии WTA500 в Гвадалахаре (Мексика). В первом матче соревнований наша спортсменка встретится с местной Ренатой Сарасуа (WTA №92).

Отметим, что турнир пройдет с 9 по 15 сентября, а его призовой фонд составляет 922 тысяч долларов. Действующей чемпионкой соревнований является греческая теннисистка Мария Саккари. В этом году она не выступит в Гвадалахаре.

Первый номер посева достался десятой ракетке мира Алене Остапенко, второй – американке Даниэль Коллинз (WTA №11), а ТОП-3 замыкает Виктория Азаренека (WTA №20).