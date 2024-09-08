Пегула назвала причину проигрыша в финале US Open-2024

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Джессика Пегула рассказала, что во время финального матча Открытого чемпионата США против Арины Соболенко (WTA №2) у спортсменки были проблемы с ракеткой. Ее слова цитирует The Tennis Letter:

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"Я перепробовала все ракетки в своей сумке. Они так плохи. Мой мяч как мертвый. Мой мяч приземляется в квадрате. Это как в бейсболе" – сказала американка.