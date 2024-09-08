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Пегула назвала причину проигрыша в финале US Open-2024
Это действительно проблема
firstorderhistorians.com
Американская теннисистка, шестая ракетка мира Джессика Пегула рассказала, что во время
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"Я перепробовала все ракетки в своей сумке. Они так плохи. Мой мяч как мертвый. Мой мяч приземляется в квадрате. Это как в бейсболе" – сказала американка.
Напомним, что Калинина
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