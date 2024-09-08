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Пегула назвала причину проигрыша в финале US Open-2024

Теннис
Обновлено

Это действительно проблема

Пегула назвала причину проигрыша в финале US Open-2024

firstorderhistorians.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Джессика Пегула рассказала, что во время финального матча Открытого чемпионата США против Арины Соболенко (WTA №2) у спортсменки были проблемы с ракеткой. Ее слова цитирует The Tennis Letter:

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"Я перепробовала все ракетки в своей сумке. Они так плохи. Мой мяч как мертвый. Мой мяч приземляется в квадрате. Это как в бейсболе" – сказала американка.

Напомним, что Калинина выступит на турнире в Гвадалахаре.

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