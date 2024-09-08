Синнер: Я счастлив быть в финале, это особый турнир

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал свои ожидания от финального матча US Open-2024 против местного Тейлора Фрица (АТР №12).

"Я счастлив быть в финале. Это особый турнир, потому посмотрим, что будет в воскресенье. У меня не было особых ожиданий, мы двигались матч за матчем. Я пытался найти свою игру и ритм. В первый же день я проиграл стартовый сет, уступал сет и брейк. Но я сумел победить. Дальше я просто пытался почувствовать уверенность в себе. Мы очень много тренировались между матчами, стараясь подготовиться к каждому из них как можно лучше.

Беспокоюсь ли я за свою руку, за запястье? Физио очень быстро расслабил руку на корте, так что сначала я чувствовал себя хорошо, а потом уже во время игры все прошло. Так что все хорошо. Посмотрим, как будет завтра, когда будет холодно. Это будет совсем другое чувство. Надеюсь, мне не о чем беспокоиться.

По поводу предстоящего матча против Тейлора Фритца, я скажу, это очевидно, у него мощная подача. Он отлично играет с задней линии, у него сильные удары, он может придать вращение, может играть вариативно. Он много играл в этом году, так что матчевой практики у него достаточно. Конечно, атмосфера будет такой, какой она должна быть. Мы в США, мы в Нью-Йорке, я буду играть против американца. Поэтому зрители, безусловно, будут немного больше на его стороне. Но это хорошо. Это примерно то же, как когда я играю в Италии. Так что я с этим смирюсь. У меня моя команда и мои близкие люди. Я знаю, что многие люди смотрят на меня дома в Италии, и мне просто нужна поддержка от них" – сказал итальянец.