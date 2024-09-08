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Кубок Дэвиса. Израиль объявил состав на матч против Украины
Будет не просто
Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская сборная Израиля по теннису объявила состав на матч Кубка Дэвиса против команды Украины.
Заявка команды Израиля:
Ишай Олиэль (АТР №426)
Даниэль Цукерман (АТР №541)
Орел Кимхи (АТР №651)
Амит Валесс (АТР №1027)
Рой Степанов
Напомним, что матч Украина-Израиль (за выход в квалификацию командного турнира, которая состоится в 2025 году) пройдет в Ларнаке (Кипр). На поединке по соображениям безопасности не будет зрителей. Прямая трансляция – на канале Спорт 1.
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Источник:BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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