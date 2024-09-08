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Кубок Дэвиса. Израиль объявил состав на матч против Украины

Теннис
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Будет не просто

Кубок Дэвиса. Израиль объявил состав на матч против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мужская сборная Израиля по теннису объявила состав на матч Кубка Дэвиса против команды Украины.

Заявка команды Израиля:

Ишай Олиэль (АТР №426)

Даниэль Цукерман (АТР №541)

Орел Кимхи (АТР №651)

Амит Валесс (АТР №1027)

Рой Степанов

Напомним, что матч Украина-Израиль (за выход в квалификацию командного турнира, которая состоится в 2025 году) пройдет в Ларнаке (Кипр). На поединке по соображениям безопасности не будет зрителей. Прямая трансляция – на канале Спорт 1.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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