Кубок Дэвиса. Израиль объявил состав на матч против Украины

Мужская сборная Израиля по теннису объявила состав на матч Кубка Дэвиса против команды Украины.

Заявка команды Израиля:

Ишай Олиэль (АТР №426)

Даниэль Цукерман (АТР №541)

Орел Кимхи (АТР №651)

Амит Валесс (АТР №1027)

Рой Степанов

Напомним, что матч Украина-Израиль (за выход в квалификацию командного турнира, которая состоится в 2025 году) пройдет в Ларнаке (Кипр). На поединке по соображениям безопасности не будет зрителей. Прямая трансляция – на канале Спорт 1.