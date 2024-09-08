Определились чемпионы мужского разряда парного US Open-2024

Австралийские теннисисты Макс Перселл и Джордан Томпсон победили в финале парного US Open-2024. В решающем матче за главный титул соревнований они обыграли представителей Германии Кевина Кравица и Тима Пюца.

Счет матча 2-0 (6-4; 7-6) в пользу новоиспеченных чемпионов.

Этот триумф стал первым для австралийцев на уровне турниров Grand Slam, в этом году они проиграли в финале Wimbledon.

Пара Перселл/Томпсон стала четвертым австралийским дуэтом, которому удалось завоевать парный титул на US Open.